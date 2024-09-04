Неадекват с ножом напал на жительницу Подмосковья за отказ познакомиться

В Подмосковье на женщину напали с ножом после отказа знакомиться

В Подмосковье неадекват напал с ножом на женщину за отказ познакомиться. Он ударил ее и мужчину, пытавшегося помочь пострадавшей, сообщает Telegram-канал « МК: срочные новости ».

Инцидент произошел в Воскресенске. Местная жительница возвращалась домой ночью. По пути к ней пристал мужчина, который настойчиво хотел познакомиться и не принимал отказы.

После того, как женщина не ответила взаимностью, агрессивный ухажер начал ей угрожать. Крики потерпевшей услышали квартиранты из дома напротив. Один из них поспешил помочь женщине.

50-летний уроженец Рязани вступил в перепалку с настойчивым мужчиной. В какой-то момент агрессивный неадекват выхватил нож и полоснул по шее и женщину, и ее заступника.

Обоим пострадавшим понадобилась медицинская помощь. Нападавший был задержан.

Ранее в Подмосковье на мигранта завели уголовное дело за то, что он много лет преследовал жительницу Балашихи и угрожал ей расправой за отказ познакомиться.