Неадекват облил соседей растворителем и поджег в Ленбласти

В Сланцах Ленинградской области неадекватный мужчина облил соседей растворителем, поджег, а потом сбежал, сообщает «Mash на Мойке» .

ЧП произошло в квартире на улице Кирова. Там нашли обгоревшее тело местной жительницы, также еще четыре пострадавших выжили. Их доставили в больницу с ожогами и отравлением угарным газом.

Медики диагностировали тяжелое состояние. У 42-летних женщины и мужчины. У пациентки — 4%-й термический ожог плеча, у второго пострадавшего обгорело около 40% тела — ожоги оцениваются от первой до третьей степени. Также еще у двух других пострадавших (мужчины 49 и 55 лет) — отравление угарным газом.

Силовики задержали неадеквата. Им оказался 33-летний мужчина. Он признался, что вечером 26 сентября купил канистру растворителя и с ней ворвался к соседям. Правоохранители изъяли у задержанного зажигалку, пятилитровую тару и сняли отпечатки.

Сейчас решается вопрос о возбуждении дела.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.