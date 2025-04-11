Не жди добра от бобра: животное с ворованным деревом напало на жителя Башкирии

В Башкирии бобр атаковал мужчину, решившего остановить его с украденным деревом

В башкортостанском поселке Аксаково бобр решил украсть стройматериалы для собственных нужд, но его заметил местный житель. Вскоре преследователю пришлось бежать, сообщает Baza .

Бобр повадился воровать стройматериалы. Когда мужчина заметил пушистого вора, то принялся снимать его со спины.

«Дружочек! А ты что здесь делаешь, милый? <…> Эй ты, ну-ка повернулся!» — говорит местный житель.

Судя по всему, животному не понравилось такое обращение. Бобр атаковал преследователя, который после этого отказался идти за ним и отпустил вора с награбленным добром.

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