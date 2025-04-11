Не жди добра от бобра: животное с ворованным деревом напало на жителя Башкирии
Фото - © Unsplash.com
В башкортостанском поселке Аксаково бобр решил украсть стройматериалы для собственных нужд, но его заметил местный житель. Вскоре преследователю пришлось бежать, сообщает Baza.
Бобр повадился воровать стройматериалы. Когда мужчина заметил пушистого вора, то принялся снимать его со спины.
«Дружочек! А ты что здесь делаешь, милый? <…> Эй ты, ну-ка повернулся!» — говорит местный житель.
Судя по всему, животному не понравилось такое обращение. Бобр атаковал преследователя, который после этого отказался идти за ним и отпустил вора с награбленным добром.
Ранее девушки-туристки из РФ на трассе «Катарагама» на Шри-Ланке стали жертвами слона-вымогателя, который хотел получить фрукты в качестве угощения. Он понял, что остался без лакомств, поэтому выбил стекло и засыпал россиянок осколками.