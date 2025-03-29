На Шри-Ланке слон напал на машину с россиянками и хоботом выбил стекло

Утром 29 марта девушки-туристки из РФ на трассе «Катарагама» на Шри-Ланке стали жертвами слона-вымогателя, который хотел получить фрукты в качестве угощения, но, поняв, что остался без лакомств, выбил стекло и засыпал россиянок стеклом, пишет Baza .

«Привет, красавчик! Не-не-не-не-е! Наташа, Наташа, он на нас идет, блин. Может, мы отъедем куда-нибудь, боже мой», — сказала одна из девушек.

Девушка, которая сидела за рулем, ответила подруге, что все будет нормально, но именно в этот момент слон начал хоботом ощупывать стекло машины. После этого животное надавило на стекло, выбило его и частично смяло дверь со стороны водителя. Подруги начали кричать от испуга, слон убрал хобот. Водитель воспользовался моментом, нажал на газ и уехал.

Путешествуя по национальному парку Яла, где пролегает маршрут «Катарагама», туристы нередко сталкиваются с местными обитателями — слонами. Гиды рекомендуют туристам заблаговременно запасаться фруктами на случай, если встретят слонов.

В этом регионе животные привыкли, что водители и пассажиры проезжающих автомобилей угощают их лакомствами. Вероятно, именно отсутствие ожидаемого угощения вызвало разочарование у одного конкретного слона, что отразилось на его поведении.