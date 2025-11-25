Прохор Шаляпин отказался пиариться на теме убийства своих тети и бабушки

Российский певец Прохор Шаляпин отказался как-либо комментировать факт того, что российские следователи снова начали работу над делом по убийству его тети и бабушки. Шаляпин заявил, что данная ситуация не подходит «для трепа», пишет NEWS.ru .

«Никаких комментариев в данном случае я давать не буду. Это не тема для трепа и пиара», — лаконично высказался о ситуации певец.

Речь идет о возобновленном расследовании убийства тети и бабушки Шаляпина, совершенного в Волгограде в 1996 году.

Ранее стало известно о намерении Шаляпина инициировать повторное рассмотрение уголовного дела об убийстве его родственниц. Согласно некоторым источникам, в ходе следствия были выявлены определенные противоречия, а Алексей Л., названный в прессе преступником, как следует из судебного решения, совершил убийство лишь одной из жертв.

Впоследствии в Следственном комитете Волгоградской области подтвердили, что дело об убийстве бабушки и тети Шаляпина до сих пор не раскрыто. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин лично курирует ход расследования.

