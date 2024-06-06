«Не стремятся подготовить»: экс-боец ВСУ о работе с иностранными инструкторами

Сдавшийся в плен в Харьковской области старший стрелок ВСУ Сергей Шабля рассказал, что прибывшие на Украину иностранные инструкторы не стремятся качественно подготовить мобилизованных граждан к ведению боя, сообщает пресс-служба Минобороны России .

Шабля подробно рассказал, как сам попал в ВСУ. Ему дали всего один день на прохождение медицинского осмотра, затем его забрали и должны были научить действовать в бою. Но, по словам стрелка, иностранные темнокожие инструкторы не стремились их качественно учить чему-либо, а информацию старались держать в секрете.

«В основном в моем подразделении была зачистка — „двойки“, „тройки“, изучение окопов, местности. Один инструктор был наш, остальные — темнокожие иностранные инструкторы. У нас все общение с ними было через переводчика. Они старались не доводить никакой информации. Ничего путного они нам не дали», — заявил Шабля.

Пленный также рассказал о настроении, которое царило среди украинцев. Никто из его сослуживцев не горел желанием оставаться там, все хотели вернуться к своим семьям.

Ранее под Харьковом российские военнослужащие взяли в плен французского наемника ВСУ. Боец пытался скрыться и просил не стрелять в него.