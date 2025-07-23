Не школьники, а VIP-гости: Слава КПСС озвучил подробности избиения после концерта

В Сети распространилась информация, что в Санкт-Петербурге 22 июля после концерта рэпера Славы КПСС охрана избила двух школьников. Музыкант вышел на связь в своем Telegram-канале и рассказал правду о случившемся. По словам исполнителя, жертвами побоев стали не дети, а VIP-гости, приглашенные рэпером: Бига One, LEVNATROP, МЦ Пипирка и МС Батон.

Слава КПСС заявил, что вместе с командой разбирается, почему охрана клуба Roof Place, где проходило его выступление, отказалась впускать обратно гостей, которых он лично вписал в список приглашенных персон.

«Это было проданное мероприятие, то есть организованное не мной и нашей командой. Поэтому мы не могли контролировать ситуацию на входе, так как этим должен был заниматься организатор концерта — конкретно клуб Roof Place. Сейчас мы разбираемся в ситуации. Прикрепляю видео с объяснением случившегося от МС Батона и фотографии того, что с пацанами сделали охранники», — написал рэпер.

В ролике МС Батон подробно рассказал, что произошло. По его словам, драку первыми спровоцировали именно охранники заведения, когда те спустились вниз, чтобы покурить, но войти обратно не смогли, несмотря на наличие билетов. Охрана на первом этаже позвала на помощь коллег, которые не стали разбираться в случившемся, а сразу начали избивать его и товарища.

Слава КПСС отметил, что требовал от концертного клуба предоставить записи с видеокамер, которые должны были зафиксировать, кто первый начал драку, но получил отказ. Организация заявила, что камеры якобы не ведут запись.

«Ждем от клуба подтверждения правомерности действий охраны. Если до завтрашнего вечера не будет предоставлено видео с камер наблюдения, то я и моя команда никогда более не будем сотрудничать с клубом Roof Place», — заявил рэпер, подчеркнув, что сам концерт прошел отлично.