Не понравился ремонт: клиент автосервиса открыл стрельбу по мастеру в Коломне

Полицейские задержали жителя городского округа Коломна, которого подозревают в покушении на убийство сотрудника автосервиса, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 22 октября на улице Астахова. Сотрудники Госавтоинспекции во время патрулирования услышали звуки, напоминающие стрельбу. Затем полицейские заметили мужчину с пистолетом в руках. Правоохранители и очевидец задержали стрелка 1956 года рождения.

Предварительно, около здания автосервиса между клиентом и сотрудниками произошел конфликт. Причиной стало недовольство мужчины качеством ремонта автомобиля. В ходе конфликта клиент достал пистолет и несколько раз выстрелил в сторону автомехаников. В результате инцидента пострадавших нет.

Правоохранительные органы доставили подозреваемого в следственный отдел для дальнейших разбирательств.

Как пишет Telegram-канал «МК: срочные новости», 69-летний мужчина, который уже привлекался к уголовной ответственности, пытался убить автомеханика, который при ремонте подвески в Mitsubishi Outlander якобы повредил механизм опускания стекол в салоне.

