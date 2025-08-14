Не поделили полосу: таксист порезал оппонента при дорожном конфликте в Москве

На проезжей части Бутырской улицы между двумя таксистами произошел конфликт. Во время ссоры один из них достал предмет, похожий на нож, и нанес оппоненту удар под сердце, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Lada и KIA и не смогли поделить дорогу, произошла авария — автомобили столкнулись. Сразу на проезжую часть выбежали водители и стали выяснять отношения.

Водитель иномарки подошел к своей машине, достал из нее холодное оружие и нанес удар 36-летнему коллеге. Затем он сел в автомобиль и скрылся с места происшествия. Раненого таксиста госпитализировали, он в реанимации.

Нападавшего задержали по горячим следам в этот же день. Машину преступника отследили по камерам видеонаблюдения.

