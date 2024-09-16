Не первый случай: в Кузбассе бездомный пес набросился на ребенка

В городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области бездомная собака укусила несовершеннолетнего. Это не первый подобный случай, сообщает «Сiбдепо» .

«Сегодня вечером в 18:30 (по местному времени — ред.) в ст. Егозово моего ребенка укусила собака. Прошу принять меры к этим бездомным собакам. Сколько можно? Уже не первый случай» — гласит пост, появившийся в социальных сетях.

Возраст и пол ребенка в сообщении не уточняются. Администрация Ленинска-Кузнецкого со своего официального аккаунта в комментариях написала, что заявку приняли, а информацию передали в спецорганизацию, которая занимается отловом безнадзорных собак.

Указанную территорию включат в план работ по отлову на ближайшую неделю, заверили власти. В таких случаях жителям рекомендуют обращаться в территориальное управление.

Ранее жителям Подмосковья рассказывали, чем могут быть опасны укусы белки, ежа и других диких животных. По мнению специалистов региональной Госветслужбы, для кормления диких животных лучше использовать специальные кормушки или раскладывать угощение на земле.