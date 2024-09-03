Жителям Подмосковья рассказали, чем можно заразиться при укусе белки

Сентябрь — это теплые осенние вечера, закатное золото солнца и первое шуршание листвы в парках. Многие любят взять на прогулку лакомство не только для себя и своих питомцев, но и для белок, ежей, уток и других диких животных и птиц. Дети тянут ладошки с орехами и семечками к деревьям, а дальше работают шустрые белки — мигом забирают предложенное угощение, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Специалисты государственной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области напоминают, что белки, ежи и другие дикие животные могут переносить заболевания, поэтому их не рекомендуется кормить с рук, чтобы избежать укуса. Также в иголках ежей могут обитать клещи, являющиеся переносчиками энцефалита, боррелиоза и эрлихиоза. Уколовшись иголкой, можно также заразиться инфекцией. Лучше всего для кормления диких животных использовать специальные кормушки или раскладывать угощение на почве.

Если укусило дикое животное ­– необходимо обработать рану перекисью водорода и как можно скорее обратиться к врачу, который примет меры экстренной профилактики бешенства с использованием антирабической вакцины и антирабического иммуноглобулина. В Министерстве также отметили, что откладывать «на завтра» визит к врачу нельзя, ведь каждый пропущенный день — это угроза для жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.