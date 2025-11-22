Не отгрузили 1,5 т вещей: свыше 300 пассажиров ждут багаж в аэропорту Домодедово

В столичном аэропорту Домодедово более 300 пассажиров несколько часов ждут получения багажа, сообщает Baza .

Люди стоят в очереди больше 4 часов, чтобы написать заявление. Также пассажиры не могут выйти, так как в этом случае пропустят таможенный контроль, и их не пустят обратно.

Как рассказали пассажиры, многие пропустили стыковочные рейсы из-за проблем с багажом и потеряли деньги. А сотрудники аэропорта практически не предоставляют людям никаких услуг. Им выдали только кулер с водой.

Проблема с багажом касается трех рейсов авиакомпании Air Arabia, которые прибыли в Москву из Шарджи. Как объяснили в воздушной гавани, в пункте вылета лайнеров сотрудники не отгрузили около 1,5 тонн вещей.

Ранее СМИ писали, что туристы из РФ третьи сутки не могут вылететь из ОАЭ из-за срыва рейсов. Пока вылет назначили на 24 ноября.

