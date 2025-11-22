Туристы из РФ третьи сутки не могут вылететь из ОАЭ из-за срыва рейсов

Сначала вылет тургруппы из ОАЭ был запланирован на 20 ноября, но рейс отменили. 21 ноября туроператор организовал трансфер в Абу‑Даби, там путешественников должны были отправить в Москву рейсом 22 ноября. Но при выезде в этот аэропорт стало известно, что рейс также отменили.

Представители туроператора сказали, что новый вылет для путешественников планируется только на 24 ноября, то есть через четыре дня после первоначальной даты. Туристы подчеркнули, что компания не дает им внятных объяснений о ситуации и регулярно вводит их в заблуждение по срокам вылета.

В группе туристов находятся 12 детей и несколько пожилых. Они отметили, туркомпания не смогла решить вопросы с авиаперевозчиком по перелету и не гарантирует своевременный вылет в РФ.

«Мы мотаемся из города в город, из отеля в отель. Мы сидим в автобусе, мы бегаем по аэропорту. И у них каждые пять минут новая информация. <…> Как говорят представители авиакомпании, это разовые случаи, но решают они их неактивно», — сказал один из путешественников.

Он добавил, что информацию по вылету туристам не предоставляют, от этого они находятся еще больше в тупиковой ситуации.

