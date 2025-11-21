50 россиян с детьми уже сутки не могут вылететь из ОАЭ в Москву

Россиянам отменили уже третий по счету рейс из ОАЭ в Москву. 50 человек, в том числе дети, больше суток не могут вернуться домой, сообщает SHOT .

Изначально рейс из Дубая в Москву был запланирован на 18:00 20 ноября, однако его отменили. По словам туристов, им быстро озвучили новое время вылета — 20:00. Россиян отвезли в аэропорт в Шардже, чтобы отправить их домой оттуда. Однако и этот рейс отменили.

50 россиян, среди которых 12 детей, расселили в отеле Sea Point. В пятницу в 12:00 их оттуда увезли. После этого началась неразбериха. Туристам заявили, что новый рейс будет только в ночь на 22 ноября. Причем полет запланирован из Абу-Даби.

Позднее представители турфирмы Pegas Touristik сообщили путешественникам, что и этот рейс отменен. Людей увезли в отель Al Hayat в Шардже. Официально вылет все еще запланирован, но туристы отмечают, что их даже не зарегистрировали.

Сейчас россияне все еще находятся в отеле Al Hayat в Шардже. Они задаются вопросом, состоится вылет или нет.

Ранее более 600 россиян застряли на борту лайнера у берегов Турции. Ему намеренно отказали во входе в порт Стамбула.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.