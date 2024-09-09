Не осталось и следа: кочующая Д-30 уничтожила «опорник» ВСУ на Херсонщине

Кочующая 122-мм гаубица Д-30 ВС РФ уничтожила опорный пункт украинских войск на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Расчет гаубицы Д-30 не базируется на одном месте, а регулярно передвигается по местности в зоне СВО. Так бойцы оберегают себя и орудие от поражения со стороны противника.

Когда российские разведчики замечают военные объекты ВСУ, сразу передают информацию расчету гаубицы. Бойцы подвозят Д-30 к определенной позиции и стреляют по цели.

Таким образом расчет кочующей гаубицы нанес сокрушительный удар по одному из «опорников» украинских войск на правом берегу Днепра в Херсонской области. Цель была уничтожена так, что «от нее не осталось и следа», подчеркнул губернатор региона.

Ранее Сальдо рассказал об опасной инфекции в Херсоне. Она появилась из-за гниющих трупов бойцов ВСУ в Днепре.