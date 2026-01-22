«Не нам дано судить»: глава Кузбасса поддержал врачей роддома, где погибли младенцы

сегодня в 17:09

Губернатор Кузбасса Илья Середюк в прямом эфире выступил в защиту врачей новокузнецкого роддома, где расследуют гибель девяти младенцев, и призвал общественность не делать поспешных выводов до завершения проверки федеральных экспертов, сообщает Сiбдепо .

Глава региона в ходе прямого эфира решительно поддержал врачей роддома, где расследуются обстоятельства гибели девяти младенцев. Он обратился и к другим медицинским работникам региона, которые подвергаются критике.

«Я их буду защищать», — заявил Середюк.

Губернатор призвал общественность отказаться от поспешных выводов и дождаться заключения федеральных экспертов. Он напомнил, что в Новокузнецк из Санкт-Петербурга направили группу специалистов, которые уже посетили роддом, а уголовное дело о халатности полностью передано федеральным следователям.

Середюк подчеркнул, что медицинские работники продолжают выполнять свой долг в крайне напряженной обстановке.

«Не нам дано судить», — добавил губернатор и отметил важность объективного расследования без давления общественного мнения.

Трагедия произошла в начале года и затронула в основном глубоко недоношенных детей.

