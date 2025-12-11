Не могут улететь в Хургаду: 300 пассажиров застряли в Домодедове на 15 часов

SHOT: около 300 человек не могут улететь из Москвы в Хургаду уже 15 часов

Рейс Москва — Хургада задержали на 15 часов. Около 300 человек, среди которых маленькие дети, застряли в аэропорту Домодедово и вынуждены спать на полу и креслах, сообщает SHOT .

По словам пассажиров, изначально самолет компании EgyptAir должен был вылететь из Москвы в Хургаду в 01:15. Люди приехали в аэропорт за 2-3 часа до рейса, но перед посадкой им сообщили, что вылет задерживается.

Представители авиакомпании сначала пообещали приехать в аэропорт, но затем заявили, что не поедут. Сейчас они игнорируют все сообщения.

Люди 15 часов сидят в аэропорту. За все это время им предложили ваучер на 700 рублей. Однако цены на еду начинаются от 1700 рублей. Заложники ситуации также жалуются, что сдали сумки в багаж, но назад им их не выдают.

Сейчас пассажирам обещают, что самолет вылетит в 16:50.

Ночью и утром ВСУ атаковали беспилотниками Россию. В аэропортах столичного региона были введены временные ограничения, из-за чего отменили, перенесли или отправили на посадку в другую воздушную гавань около 300 рейсов.

