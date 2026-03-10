Не менее 80 человек: массовая драка произошла в ТЦ в Ярославле

В Ярославле в торговом центре произошла массовая драка

В Ярославле случилась массовая драка. Она произошла в торговом центре «Аура», сообщает 112 .

По информации очевидцев, в потасовке участвовали не менее 80 человек. Среди них были подростки.

В ходе драки участники применяли ножи, перцовки и электрошокеры.

Ранее толпа пьяных несовершеннолетних разгромила кафе во Владивостоке. Подростки устроили массовую драку, прыгали по столам, били бутылки и кидали их в посетителей.

