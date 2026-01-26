Не менее 60 ножевых ранений: москвич в пьяном угаре зверски зарезал знакомого
Фото - © Алексей Майшев/РИА Новости
В столице возбудили уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ) в отношении мужчины, подозреваемого в зверской расправе над приятелем в ходе пьяного конфликта, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.
Убийство произошло в ночь на понедельник в квартире дома на улице Шумилова. Между нетрезвым фигурантом и его знакомым завязался конфликт, который перерос в смертельную поножовщину — жертва получила не менее 60 ножевых ранений. Пострадавший скончался на месте.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, был назначен ряд судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинская.
Подозреваемого в убийстве удалось оперативно задержать. В ближайшее время его доставят в подразделение ведомства.
