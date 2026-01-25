сегодня в 16:07

Человека расчленили и бросили в канализацию в Самарской области

Расчлененное тело человека обнаружили в канализационной яме в селе Кинель-Черкассы Самарской области, сообщает РЕН ТВ .

Подозреваемого в убийстве задержали. По предварительной информации, мужчина распивал алкоголь в компании другого человека, а потом решил убить его.

Обстоятельства трагедии выясняют специалисты. Экстренные службы работают на месте, где нашли труп.

Ранее жители Ялуторовска Тюменской области нашли в разных районах городах части тела женщины. Ее убил и расчленил друг, с которым они распивали спиртные напитки.

