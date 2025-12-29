Части тела в разных районах: под Тюменью мужчина убил и расчленил подругу

Жители Ялуторовска Тюменской области нашли в разных районах городах части тела женщины. Находка вызвала шок, люди обратились в полицию, которая быстро раскрыла жестокое преступление, сообщает 72.RU .

В ночь на 13 декабря мужчина и его 58-летняя подруга распивали спиртные напитки в квартире на улице Заводской. Между ними возник конфликт, в результате которого обвиняемый нанес женщине смертельные травмы головы.

Мужчина испугался и решил скрыть следы преступления. Он расчленил тело подруги и развез фрагменты в разные стороны города. Некоторые части тела нашли у реки. Обвиняемого задержали, следствие продолжается.

