Не менее 15 человек погибли при ударе по промзоне в Иране

Жертвами ракетного удара по промышленной зоне в центральном Иране стали не менее 15 человек, сообщает РИА Новости .

Удар был нанесен в провинции Исфахан. Целью атаки стал промышленный городок Джей.

Ответственность за удар возлагается на США и Израиль.

Ранее член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений (высшего совещательного органа Ирана) Мохсен Резаи заявил, что страна требует от США компенсаций за нанесенный ущерб, а также вывода войск из зоны Персидского залива.

