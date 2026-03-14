Иран потребовал от США компенсаций и вывода военных

Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений (высшего совещательного органа Ирана) Мохсен Резаи заявил, что страна требует от Штатов компенсаций за нанесенный ущерб и вывода войск из зоны Персидского залива. Об этом сообщает РИА Новости .

«Мы лишь тогда будем рассматривать окончание войны, когда, во-первых, получим от США (компенсации) за весь ущерб, а, во-вторых, когда получим стопроцентные гарантии на будущее, а это невозможно без ухода США из зоны Персидского залива», — сказал Резаи иранскому телеканалу SNN.

Ранее верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи призвал государства Ближнего Востока закрыть базы США на своих территориях, а еще потребовал выплат репараций.

Военная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля, привела к ликвидации высших руководителей государства. В ответ на это КСИР осуществил масштабные ракетные обстрелы израильской территории, а также американских военных объектов.

