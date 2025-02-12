«Не лезла в разговоры»: друг экс-мэра Самары рассказал о его зверски убитой жене

Знакомый зверски убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова Александр Колычев заявил, что супруги Тарховы вели жизнь обычных пенсионеров, политикой не занимались, их исчезновение и смерть вызывают недоумение, сообщает aif.ru.

«Очень интеллигентная, порядочная. Глупости сейчас говорят, что она была так называемым „серым кардиналом“ в семье, как Раиса Максимовна при Горбачеве. Никогда при мне она не лезла в мужские деловые разговоры», — рассказал Колычев о жене Тархова Наталье.

По его словам, и сам Виктор был простым, непритязательным человеком: одевался и вел себя скромно, а после перенесенного коронавируса никуда не выходил и не выезжал.

«Мы порой <...> приходили к нему в гости. Никаких деликатесов, разносолов в холодильнике у них не было. Наталья Ивановна варила нам пельмени», — рассказал Колычев.

Тела Тарховых начали искать 5 февраля. По подозрению в расчленении дедушки и бабушки задержали их внучку Екатерину Бельскую. Девушка могла развести части тел по мусорным контейнерам в разных частях Самары и собиралась продать их имущество.

Ранее Mash сообщал, что тела убитых Тарховых могли растворить в кислоте, в этом случае найти их почти невозможно. Если тела не растворили, то и части найти будет очень сложно, так как они могут затеряться в тоннах мусора.