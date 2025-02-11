Тело зверски убитого экс-мэра Самары могли растворить в кислоте

Тела убитых бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи могли растворить в кислоте, в этом случае найти их почти невозможно, сообщает Mash .

Если тела не растворили, то и части найти будет очень сложно, так как они могут затеряться в тоннах мусора.

Силовики отследили по GPS-датчикам, на каком участке мусорного полигона «Преображенка» разгружались машины АО «Экология». На сегодняшний день к поискам тел привлечены порядка 100 человек и тяжелая техника.

Как считают патологоанатомы, если трупы растворили в кислоте, то от них могли остаться зубы. На видео с места преступления можно увидеть, что внучка убитых Екатерина, подозреваемая в преступлении, вынесла из дома пластмассовые контейнеры, где могли быть спрятаны части тел.

Шестилетнего сына обвиняемой еще не забрали из детдома. Мальчик ждет отца, который должен прибыть из Израиля. Он и дедушка ребенка после развода прекратили общение с семьей. В ближайшее время родственники планируют прилететь в РФ, чтобы забрать малыша.

Об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги стало известно 5 февраля. По подозрению в жестоком преступлении задержали их внучку Екатерину Бельскую. Девушка могла расчленить дедушку с бабушкой и развести части их тел по мусоркам в разных частях города. Затем она начала продавать имущество родственников.

Следствие предполагает, что девушка заранее готовилась к преступлению, купив инструменты для разделения тел и пластиковые бочки, химические средства.

Тела погибших Тарховых ищут на мусорном полигоне.