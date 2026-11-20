«Не хочу ничего»: что известно о матери и ребенке, найденных мертвыми в Люберцах

Появились подробности о жизни матери, которую нашли мертвой в Люберцах вместе с ребенком. Женщина говорила, что очень устала и просила соседей съездить с ней на рынок, сообщает MSK1.RU .

Переживаниями погибшая делилась в социальных сетях. Она намекала на проблемы в личной жизни и развод с супругом.

«Не хочу ничего. Тотальное выгорание и усталость. Плюс развод, которого все ждали», — писала она.

За два дня до трагедии в местных чатах женщина обращалась за помощью к соседям. Он просила съездить с ней на рынок, потому что муж не отпускал одну.

Накануне в Люберцах под окнами жилого многоэтажного дома обнаружили тела женщины и малыша. Обстоятельства и причины смерти выясняются. Известно, что у погибшей были долги перед ветклиникой, где она лечила своего питомца, поэтому ей приходилось работать, несмотря на декрет.

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