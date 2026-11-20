Более 50 регионов примут участие в форуме «Умный город» в Москве

VII Международный форум «Умный город» пройдет 21 декабря 2026 года в Цифровом деловом пространстве Москвы и соберет более 1 тыс. участников из более чем 50 регионов России, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Форум объединит представителей федеральных ведомств, региональных властей, муниципалитетов, технологических, строительных и ресурсоснабжающих компаний. Участники обсудят потребности территорий и региональные проекты, обменяются опытом внедрения технологий и установят контакты с заказчиками и партнерами.

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил, что такие мероприятия позволяют делиться лучшими подмосковными практиками и перенимать прогрессивный отечественный опыт.

В программе — представление индекса «IQ городов» по итогам цифровизации городского хозяйства за 2025 год и награждение городов-лидеров, пленарное заседание и 12 тематических сессий. Участники обсудят государственные приоритеты, региональную практику и финансирование цифровых проектов. Среди тем — искусственный интеллект, цифровизация ЖКХ и строительства, умные многоквартирные дома, интеллектуальные транспортные системы, безопасность, центры обработки данных, связь и интернет вещей, сервисы для жителей, комплексное развитие территорий и благоустройство.

На выставке представят технологии, оборудование и разработки для городского хозяйства, строительства и инфраструктуры. Компании смогут обсудить с потенциальными заказчиками их применение и условия внедрения.

Также состоится вручение IV Национальной премии «Умный город». Заявки принимают до 9 декабря 2026 года. Региональные и муниципальные власти могут представить достижения в цифровом управлении, ЖКХ, энергетике, транспорте, безопасности, городской среде, социальной сфере и ИТ-инфраструктуре, познакомив профессиональное сообщество со своим опытом на федеральном уровне.

Форум поддерживают совет Федерации РФ, Минстрой России, другие ведомства, федеральный проект «Цифровая Россия» и АНО «Национальные приоритеты». Оператор — центр компетенций «Умный город».

Регистрация: forumsmartcity.ru/moscow2026.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи.

По его словам, в рамках нацпрограммы при поддержке и сопровождении Минцифры была проделана очень заметная большая работа и регионами, и правительством.