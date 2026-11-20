Команда Центра компетенций госуправления Московской области стала финалистом конкурса «Проектный Олимп 2026» в номинации «Лучшие проекты с использованием ИИ», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Команда представила решения по внедрению искусственного интеллекта в работу МФЦ. Они помогают эффективнее использовать ресурсы, экономить время заявителей и повышать комфорт обслуживания.

Голосовой помощник Галина консультирует жителей, записывает на прием и сообщает о готовности документов. Он обработал более 5 млн звонков, а время ответа оператора сократилось до 7 секунд.

Другое решение распознает типы документов заявителя и заполняет заявление на услугу вместо оператора МФЦ. Это сократило время приема и позволило уделять больше внимания общению с посетителями.

Видеоаналитика в режиме реального времени контролирует 119 офисов МФЦ. ИИ замечает скопления людей и ставит задачи ответственным сотрудникам, чтобы снизить нагрузку.

Для контроля состояния офисов нейросеть анализирует фотоотчеты, выявляет нарушения и передает данные в приложение «Проверки Подмосковья». Это ускорило выявление и устранение недочетов.

Робот-администратор в офисе «Мои Документы» в Мытищах встречает посетителей, консультирует по услугам и проверяет статус заявлений. В свободное время он может станцевать и прочитать стихи. Робот консультирует по 50 типовым услугам без ошибок.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в работу госуправления важно и помогает экономить ресурсы, время.

«Любая трансформация — это как правило сопротивление. <…> Считаю эту работу по внедрению искусственного интеллекта в госуправление важной. Она позволяет экономить ресурсы, время. Ее нужно продолжать и по другим направлениям», — сказал Воробьев.