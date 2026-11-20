Жители Московской области с начала года дистанционно закрыли более 327 тыс. больничных через чат-бот «Денис» в мессенджере МАКС, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Подмосковья могут закрыть больничный на телемедицинской консультации через чат-бот «Денис» в МАКС (https://max.ru/eregistratura_mo_bot). Услуга доступна пациентам, прикрепленным к поликлиникам, подведомственным Минздраву Московской области.

«Дистанционное закрытие больничного — это удобно: пациенту не нужно никуда ехать, достаточно доступа в интернет. Врач на телемедицинской консультации проводит опрос, оценивает состояние здоровья и оформляет закрытие больничного. С начала года жители Подмосковья воспользовались этой возможностью более 327 тыс. раз через чат-бот в мессенджере МАКС», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Запись на онлайн-консультацию в МАКС оформляется в несколько кликов. Ссылка для подключения поступает в чат сразу, а напоминание — за два часа до приема.

Записаться на телемедицинскую консультацию также можно через приложение «Добродел: Телемедицина» и на региональном портале госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.