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Школьник получил химический ожог глаз, когда налил воду в фильтр противогаза

В Дзержинске школьник гулял с друзьями, во время прогулки он налил воду в фильтр противогаза, в итоге у пострадавшего химический ожог глаз, сообщает «112» .

Ребята 15 ноября гуляли около ТЦ «Юбилейный». Один из приятелей показал компании фильтр от противогаза. Мальчик сказал, что, если добавить в него воды, то произойдет взрыв.

Ради интереса один из школьников открутил крышку и налил воду. В итоге случился взрыв вещества внутри фильтра.

У пострадавшего врачи диагностировали химический ожог роговицы и конъюнктивального мешка обоих глаз 2 и 3 степени.

Полиция начала проверку по данному факту.

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