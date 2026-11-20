Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил врачей с Днем педиатра и Всемирным днем ребенка. По его словам, эти два праздника объединяют самое важное — благополучие и здоровье детей.

«Каждый родитель знает, как важно, чтобы рядом был хороший врач. Тот, кому можно доверять, кто умеет найти подход к ребенку, вовремя помочь и успокоить, когда семья переживает за его здоровье», — написал Воробьев в канале МАКС.

В Московской области работают более 2,7 тыс. педиатров, 1,6 тыс. из них — это участковые. Глава региона подчеркнул, что это не просто цифры, а конкретные люди, которые заботятся о детях. Он решил рассказать о некоторых.

Виктор Павлович Леонов из Дубны в медицине почти 50 лет. Карьеру начал с участкового педиатра, работал в стационаре, а сегодня является главой детской поликлиники. Несколько поколений детей выросло за годы его работы.

Целая врачебная династия работает в Подольске. Семья работает в медицине уже 135 лет. Ирина Вятчанина посвящает себя здравоохранению на протяжении 35 лет. Ее дочь Екатерина Пономарева работает педиатром. Это хороший пример, как любовь к своему делу передается из поколения в поколение.

Алина Курбанова из Люберец решила связать свою жизнь с медициной после того, как заболела ее мама. Сегодня она лечит детей, а родители присылают ей фотографии здоровых пациентов. Многие из них были малышами, а сегодня уже ходят в школу.

«Отдельные слова благодарности — коллективу нашего НИКИ детства и его руководителю Нисо Джумаевне Одинаевой. Здесь помогают детям с самыми сложными и редкими заболеваниями, развивают современные методы диагностики и лечения. За помощью к нашим специалистам приезжают семьи из 75 регионов России и стран ближнего зарубежья», — добавил глава региона.

Он подчеркнул, что для властей важно, чтобы каждый ребенок мог вовремя получить медпомощь, при этом родители должны быть уверены, что их дети в надежных руках. Главная роль в этом деле принадлежит врачам.

«Дорогие наши педиатры, спасибо вам за ежедневный труд, терпение и заботу о маленьких пациентах. За то, что помогаете детям расти здоровыми, а родителям — быть спокойнее за самое дорогое. Желаю всем нашим ребятам крепкого здоровья, счастливого детства, новых открытий и исполнения желаний. Пусть поводов для радости в каждой семье будет как можно больше, а для обращения к врачу — как можно меньше. С праздником!» — написал губернатор.

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