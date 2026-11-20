МФТИ и MR подписали соглашение о школе в Одинцовском округе

Московский физико-технический институт и девелопер MR договорились о сотрудничестве при создании государственной школы в жилом комплексе «МЫС» в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Соглашение подписали по итогам встречи руководства MR с ректором МФТИ Дмитрием Ливановым. Институт окажет методическую поддержку, поможет разработать концепцию и оснастить школу, сформировать программы естественнонаучного профиля, подобрать и подготовить педагогов.

Бесплатное базовое образование планируют дополнить возможностями для развития школьников. Стороны обсудили управление муниципальной школой и поддержку учителей. MR предложил предусмотреть для приглашенных педагогов жилье рядом с работой.

Проектирование с участием МФТИ намечено на 2027 год, строительство — на 2028–2029 годы. Поиск директора и формирование управленческой команды начнут до завершения работ.

«Партнерство с МФТИ и фондом развития Физтех-школ позволит заложить здесь высокие образовательные стандарты с первого дня работы», — отметил управляющий партнер MR Алексей Годованец.

«Наш основной фокус — естественные науки, и мы заинтересованы в том, чтобы в стране появлялось как можно больше сильных школ», — подчеркнул ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Стороны также наметили выездные занятия на технологической базе Физтеха и проекты в промышленной робототехнике, логистике и компьютерном зрении для контроля строительства.

«МЫС» возводят рядом с парком площадью 17 га, вековым лесом и набережной пруда. Проект предусматривает 10 км пешеходных маршрутов, 5 км велотрасс, спортивное пространство на 20 тыс. кв. м с фитнес-центром и 25-метровым бассейном, детсады на 605 мест и школу на 1250 мест. Прямой выезд на М-1 и проспект Багратиона позволяет добраться до МКАД за 10 минут, до «Москва-Сити» — за 20 минут.

ПИК, «Самолет», «Гранель», Level Group, ФСК и другие подмосковные застройщики создают социальную инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных средств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.