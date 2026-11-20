В Чехове открыли прием заявок на турнир по гандболу «Герои Города XVIII»

XVIII Всероссийский турнир по гандболу «Герои Города» пройдет в Чехове с 11 по 13 декабря 2026 года. Заявки на участие принимают до 30 ноября, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Матчи XVIII Всероссийского турнира по гандболу среди любительских команд «Герои Города» состоятся 11–13 декабря 2026 года во Дворце спорта «Олимпийский» имени Максимова в Чехове. Подать заявку можно до 30 ноября в официальном паблике турнира «ВКонтакте».

Соревнования проведут в семи категориях: девочки, мальчики, девушки, юноши, мужчины-любители, мужчины-профессионалы и женщины-любители.

Турнир проходит девятый год. За это время он вырос из локального в крупнейший в России среди любителей. В первых соревнованиях участвовали шесть местных коллективов, а в апреле 2026 года — 45 команд в семи возрастных категориях: более 1000 спортсменов из 10 городов России.

Турнир организует гандбольный клуб «Чеховские медведи» при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области. Мероприятие пройдет в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.