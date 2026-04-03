«Не бро ты мне»: пострадавший от Смолова рассказал подробности конфликта в суде

Как рассказал на суде пострадавший Владимир Кузьминов, никакого конфликта перед дракой в «Кофемании» не было, так как он сидел спиной к футболисту Федору Смолову, сообщает «МК: срочные новости» .

Он отметил, что приехал с компанией в кафе позавтракать и обсудить предстоящую выставку. Через некоторое время там также появилась компания Смолова.

«Мы особо не вслушивались в разговор, была девушка-блондинка, она попросила принести просекко, ей отказали, поскольку в это время алкоголь еще не продают. Тогда она предложила всем оплатить счет, Федор Смолов два раза предложил оплатить счет, друг ответил: „Спасибо, бро, мы сами справимся“», — рассказал Кузьминов.

По его словам, Смолов уже пошел обратно, но обернулся и спросил: «Какой я тебе бро? Ты что со мной на „ты“ разговариваешь?» После чего он ударил Кузьминова, который почувствовал, что зубы расходятся.

Пострадавшему вызвали скорую помощь, и пациента медики отвезли в Пироговку.

Драка произошла 28 мая в московской «Кофемании». Смолов ударил посетителей. Пострадавшие обратились в полицию. Лечение и реабилитация 46-летнего Кузьминова, который пострадал в драке, обойдутся в 1 млн рублей. Однако он также хочет получить и моральную компенсацию. Смолов частично признал вину по делу о драке.

