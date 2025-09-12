сегодня в 12:27

Футболист Смолов частично признал вину по делу о драке в «Кофемании»

В отношении российского футболиста Федора Смолова возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда человеку в ходе драки в столичной «Кофемании». В рамках этого дела спортсмена вызвали на допрос, где он частично признал свою вину, сообщает ТАСС .

Предварительно известно, что Смолова обвиняют в причинении вреда здоровью средней степени тяжести. Футболист признал вину только частично. Расследование обстоятельств случившегося продолжается.

Драка произошла 28 мая в московской «Кофемании». Смолов ударил посетителей, которые обсуждали его вслух. Пострадавшие обратились в полицию.

Позднее звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что вряд ли Федор Смолов получит реальный срок лишения свободы по уголовному делу. 10 сентября футболисту избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

Лечение и реабилитация 46-летнего Владимира Кузьминова, который пострадал в драке с футболистом Федором Смоловым, обойдутся в 1 млн рублей. Однако он также хочет получить и моральную компенсацию.

