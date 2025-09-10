Федор Смолов отпущен под обязательство о явке по делу о драке в московском кафе

Футболисту Федору Смолову избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Расследование идет по делу о драке в московском кафе, сообщает ТАСС .

На основании медицинской экспертизы и заявления потерпевшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Смолову грозит до трех лет тюрьмы. Его супруга Карина Истомина оказалась комментировать ситуацию.

«Не могу прокомментировать. Так вот получилось», — заявила Истомина РЕН ТВ.

Конфликт в одном из московских заведений произошел 28 мая. Смолов поругался с одним из посетителей и нанес ему несколько ударов. Пострадавший в результате потасовки получил серьезные травмы, включающие перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

Футболист признал, что вел себя недопустимо, и извинился перед всеми за случившееся, а также отметил, что сразу пытался компенсировать физический и материальный ущерб потерпевшему. Он поблагодарил всех поклонников за поддержку, а также выразил признательность супруге, которая, несмотря ни на что, осталась рядом и поддерживает его.