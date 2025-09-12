Стала известна стоимость лечения пострадавшего в драке со Смоловым бизнесмена

Лечение и реабилитация 46-летнего Владимира Кузьминова, который пострадал в драке с футболистом Федором Смоловым, обойдутся в 1 млн рублей. Однако бизнесмен рассчитывает и на моральную компенсацию, сообщает SHOT .

1 млн рублей Смолов уже выплатил пострадавшему предпринимателю. Кузьминову нужно заниматься челюстью — один зуб необходимо удалить, а также сделать имплантацию еще четырех зубов. Возможно, бизнесмену придется пережить остеосинтез. Это операция, при которой сломанные кости соединяются металлическими деталями.

Конфликт в одном из московских заведений произошел 28 мая. Смолов поругался с посетителем и нанес ему несколько ударов. Пострадавший в результате потасовки получил серьезные травмы, включающие перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

Футболист признал, что вел себя недопустимо, и извинился перед всеми за случившееся, а также отметил, что сразу пытался компенсировать физический и материальный ущерб потерпевшему. Он поблагодарил всех поклонников за поддержку, а также выразил признательность супруге, которая несмотря ни на что осталась рядом и поддерживает его.

