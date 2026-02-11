«Называл шакалом»: мать обвинила любовника-мигранта в убийстве ребенка на Урале

В Екатеринбурге подозреваемая в убийстве собственного ребенка женщина отрицает вину. Она заявляет, что к смерти ее сына причастен бывший любовник-мигрант, сообщает E1.RU .

В Екатеринбурге начался суд над 41-летней Наталией Гусевой, которую обвиняют в убийстве трехлетнего сына. Однако она отрицает вину и заявляет, что ребенка убил ее бывший возлюбленный Шамсуло Я., который является мигрантом. Для защиты женщины адвокат потребовал суда присяжных.

Согласно версии обвинения, первый жестокий инцидент произошел в начале апреля 2025 года, когда мальчик получил многочисленные травмы, в том числе перелом бедра. Тогда мать объяснила это падением с кровати. После выписки из больницы 29 апреля ребенок скончался дома. Врачи заявили, что характер травм не соответствует версии о случайном падении с дивана.

Защита женщины представила другую картину событий. По словам адвоката, в день смерти ребенка Гусева была в магазине, а травмы мальчику нанес Шамсуло. Отношение мужчины было к нему жестоким. Поводом могли стать даже обычные разговоры: ребенок не выговаривал прозвище Шатл и называл мужчину «шакалом», что его сильно раздражало.

Сам иностранец винит в избиениях мальчика Гусеву. При этом защита утверждает, что его причастность толком не проверялась — не взяты во внимание важные доказательства, такие как записи камер наблюдения и данные телефонов.

За убийство ребенка матери грозит до 20 лет лишения свободы. Суд с участием присяжных еще продолжается.

