Названы возможные причины затопления яхты у берегов Геленджика

Президент Ассоциации класса яхт МХ700 Алексей Нешитов рассказал о возможных причинах затопления парусной яхты у берегов Геленджика. По его мнению, резкие изменения погоды могли стать причиной катастрофы, сообщает kp.ru .

7 июля спортивная парусная яхта затонула под Геленджиком. На борту находились пять человек, четверых из них спасли проходившие мимо катера, но одна девушка пропала. Недавно со дна моря подняли ее тело — погибшей оказалась 31-летняя Софья.

Эксперт Нешитов рассказал, что члены экипажа, прежде чем попасть на подобное судно, проходят обязательный инструктаж по технике безопасности. Также он утверждает, что затонувшей яхтой управлял опытный капитан с многолетним опытом.

«Я почти уверен, что лодка была технически исправна», — сказал президент Ассоциации класса яхт МX700.

Среди причин, которые привели к катастрофе, эксперт выделил резкое изменение погодных условий — внезапный порыв сильного ветра. Вместе с тем Нешитов подчеркнул, что пока рано делать окончательные выводы о причинах потопления яхты.

Специалисты намерены поднять судно со дна и провести экспертизу.