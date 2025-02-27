Названа возможная причина смерти актрисы Мишель Трахтенберг

26 февраля стало известно о смерти актрисы Мишель Трахтенберг. Звезда могла скончаться из-за отторжения печени, которую ей недавно пересадили, сообщает РБК со ссылкой на New York Post (NYP).

Операцию по пересадке актриса перенесла в 2024 году. Однако ее организм мог отторгнуть орган. Также могли возникнуть другие осложнения после трансплантации.

Точную причину смерти Трахтенберг устанавливают судмедэксперты. Полицейские не считают, что трагедия связана с криминалом.

Трахтенберг скончалась в возрасте 39 лет. Тело женщины обнаружила ее мать. Актриса запомнилась благодаря ролям в таких фильмах и сериалах, как «Евротур», «Сплетница» и «Баффи — истребительница вампиров».