Умерла звезда «Евротура» и «Сплетницы» Мишель Трахтенберг

Звезда «Евротура», сериалов «Баффи. Истребительница вампиров» и «Сплетница» Мишель Трахтенберг скончалась в возрасте 39 лет в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на источники в полиции.

Тело женщины обнаружили в ее квартире в районе Сентрал-Парк-Саут. Смерть Трахтенберг не рассматривается как подозрительная, однако причина её гибели пока остаётся неизвестной.

Издание The Post также отмечает, что актриса недавно перенесла операцию по пересадке печени.

В последние месяцы Трахтенберг делилась в социальных сетях фотографиями, на которых выглядела истощённой, что вызвало беспокойство у её поклонников. В ответ на эти переживания актриса заявила, что она «счастлива и здорова» и никогда не прибегала к пластической хирургии.