Названа вероятная причина пожара в яхт-клубе в Подмосковье

Сотрудники оперативных служб рассматривают несколько версий пожара в подмосковном яхт-клубе «Степаньково», где сгорели 2 яхты и 10 катеров, но основной из них считается поджог, сообщает Baza .

Пожар в яхт-клубе произошел 20 июня, его площадь превысила 1 тыс. «квадратов». Спасателям понадобилось 5 часов, чтобы потушить огонь. Точная причина происшествия еще устанавливается, но чтобы исключить короткое замыкание, специалисты изъяли провода из ангара. Однако основной версией случившегося считается поджог.

Сумма материального ущерба еще оценивается. Стражи порядка выясняют, кто мог умышленно уничтожить чужое имущество. Ситуация осложняется тем, что на объекте уже несколько месяцев не работали камеры наружного наблюдения.

По словам сотрудников сгоревшего яхт-клуба, система защиты от перегрева и замыкания была исправной, ее регулярно проверяли. Уже известно, что у владельца клуба был рабочий конфликт, но с кем именно, не уточняется.

Ранее сообщалось, что к ликвидации пожара привлекались 25 огнеборцев и 7 единиц спецтехники. В результате случившегося никто не пострадал.