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В Сочи школьник неудачно позагорал на пляже и получил 50% ожогов тела

В Сочи 13-летний мальчик угодил в больницу с ожогами 50% тела. Он неудачно позагорал на пляже, сообщает SHOT .

Инцидент произошел 2 июля. Днем школьник пошел загорать на пляж, он долго лежал и не заметил, как началось серьезное обгорание.

На теле появились большие волдыри красного цвета. Их обнаружили родители, они и позвонили в скорую помощь.

Школьника увезли в больницу. Врачи диагностировали у него ожоги 50% тела.

2 июля в Сочи было не очень жарко — примерно 22-25 градусов. Однако в тот день был высокий ультрафиолетовый индекс, практически экстремальный.