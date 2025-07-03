В Талдомском округе прошла встреча с депутатом Ириной Родниной

В летнем оздоровительном лагере «Планета Детства» Талдомского округа прошла встреча с депутатом Госдумы, знаменитой фигуристкой Ириной Родниной, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Сегодня в гостях у ребят побывали Ирина Константиновна Роднина, советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы и шестикратная чемпионка СССР, депутат Московской областной Думы и член фракции «Единая Россия» Марина Владимировна Шевченко, Глава округа Юрий Васильевич Крупенин, председатель Совета депутатов Талдомского городского округа Михаил Иванович Аникеев, другие представители администрации и управления образования.

Визит прославленной спортсменки и главы округа стал настоящим событием для ребят. Ирина Константиновна поделилась секретами успеха, мотивируя юных спортсменов на достижение новых вершин, заряжаясь ее энергией и оптимизмом.

Ирина Константиновна подчеркнула важность спорта и здорового образа жизни для подрастающего поколения. Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере, оставив у детей незабываемые впечатления.

МОУ гимназия им. А. А. Цветкова и в дальнейшем планирует организовывать подобные мероприятия, чтобы дарить детям радость и мотивацию для здорового и активного будущего.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.