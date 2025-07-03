На Демиховском машзаводе завершилась первая трудовая смена для подростков

На Демиховском машиностроительном заводе вновь реализуется проект летней занятости подростков, сочетающий трудовое воспитание с профессиональной ориентацией. Первая смена, в которой приняли участие 20 школьников в возрасте от 15 до 17 лет, закончилась 30 июня, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В течение месяца юные сотрудники занимались благоустройством территории, ухаживали за зелеными насаждениями, поддерживали чистоту и порядок. Рабочий день у подростков длился с 8 утра до полудня. Программа трудового отряда не ограничивалась работой на свежем воздухе. Для участников проводили мероприятия, направленные на знакомство с предприятием и профессиями: вводный тренинг, обязательный для всех новых сотрудников; производственные экскурсии; профориентационные лекции; тренинги личностного роста; встречи с топ-менеджерами предприятия.

В июле и августе ДМЗ примет еще две смены трудового отряда, всего в проекте поучаствуют 78 ребят. Завод открывает двери для детей работников третье лето подряд. За труд подростки получат не только первую в жизни заработную плату, но и официальную запись в трудовой книжке, которая станет отправной точкой профессионального пути. Для ДМЗ этот проект — инвестиция в будущее, ведь сегодняшние школьники завтра могут стать инженерами, рабочими или руководителями, которые продолжат славные традиции предприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.