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Генеральный директор ООО «Промодрайв» оштрафован за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении генерального директора ООО «Промодрайв» на сумму 20 тыс. рублей, передает пресс-служба ведомства.

Ранее в УФАС поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон СМС-сообщения с рекламой финансовых услуг без его предварительного согласия на получение рекламы.

В ходе рассмотрения обращения было установлено, что указанная реклама не содержала наименование лица, оказывающего финансовые услуги.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18, части 1 статьи 28 Закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения генерального директора ООО «Промодрайв» к административной ответственности, предусмотренной частью 4.1 статьи 14.3 КоАП.