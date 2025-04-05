Названа причина тления на крыше Российской государственной библиотеки в Москве

После сигнала о пожаре на крыше Российской государственной библиотеки (РГБ) в Москве, которая расположена на улице Воздвиженка, на место ЧП выехали 49 специалистов, которые внимательно обследовали здание. Выяснилось, что тлела обрешетка кровли, сообщили в ГУ МЧС РФ по Москве .

Сотрудники МЧС обследовали помещения библиотеки, а также крышу с помощью тепловизоров. Выяснилось, что загорелась обрешетка крыши на площади два квадратных метра.

Спасатели оперативно локализовали горение, затем полностью потушили его. Пострадавших в происшествии нет. В Сети появилось видео, как сотрудники МЧС работали у библиотеки, а толпы людей наблюдали за этим. Ролик опубликовал SHOT.

На вызов о пожаре в РГБ выезжали 49 человек, которые для работы задействовали 13 единиц спецтехники.