Названа причина таджикского побоища в Новой Москве

Разногласие по тарифам на отделочные работы между «северными» и «южными» таджиками рассматривается следствием как основная причина массовой драки между гражданами Таджикистана в ЖК «Прокшино» в Новой Москве. Пока и полиция, и таджикская диаспора полагают, что как таковых зачинщиков схватки не было, а сам конфликт хоть и был ожесточенным, но произошел спонтанно, узнал «Коммерсант» .

Мигранты устроили побоище 25 октября примерно в 11 утра. Драка произошла по адресу Лобановский Лес, 9, и продолжалась на более 15 минут. Участники «стрелки» бились вырванными дорожными знаками, черенками и лопатами, забранными из строймагазина.

Все участники конфликта успели скрыться до того, как на место приехала полиция. Несмотря на это, позже МВД заявило о задержании более 80 подозреваемых, которых удалось поймать благодаря камерам видеонаблюдения. В отношении 19 задержанных возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия). Под арест отправили дюжину фигурантов, виновность оставшихся семерых не подтвердилась.

Местные жители чудом не пострадали во время драки, но припаркованным машинам повезло меньше — они получили различные повреждения от палок и арматуры.

Диаспора и полиция считают, что побоище случилось из-за разногласий между так называемыми южными и северными таджиками. Участники драки занимались отделочными работами в ЖК «Прокшино» и поссорились из-за того, что одна из сторон демпинговала цены при заключении договоров.

«Изначально разговор носил исключительно мирный характер, пока один из переговорщиков вдруг не вспылил. В итоге началась словесная перебранка, переросшая в массовую драку», — пишет «Ъ».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.