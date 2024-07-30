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Названа причина пожара в «НПО автоматики» в Екатеринбурге

По предварительным данным, причина пожара в здании цеха «НПО автоматики» в Екатеринбурге связана со сварочными работами, сообщает « 112 ».

В загоревшемся цехе шел ремонт, в частности проводились сварочные работы. Пожарным рекомендовано работать с максимальной осторожностью, так как внутри здания могут находиться газовые баллоны.

Пожар удалось локализовать на 800 кв. м, но кровля продолжает рушиться.

Здание цеха «НПО автоматики» загорелось во вторник. В результате пожара начала рушиться кровля. О пострадавших информации нет.