Названа причина пожара в «НПО автоматики» в Екатеринбурге
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По предварительным данным, причина пожара в здании цеха «НПО автоматики» в Екатеринбурге связана со сварочными работами, сообщает «112».
В загоревшемся цехе шел ремонт, в частности проводились сварочные работы. Пожарным рекомендовано работать с максимальной осторожностью, так как внутри здания могут находиться газовые баллоны.
Пожар удалось локализовать на 800 кв. м, но кровля продолжает рушиться.
Здание цеха «НПО автоматики» загорелось во вторник. В результате пожара начала рушиться кровля. О пострадавших информации нет.