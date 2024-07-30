В Екатеринбурге загорелось «НПО автоматики», где создают системы для космических ракет

сегодня в 17:57

В административном центре Свердловской области пожарные МЧС России тушат кровлю здания, сообщили в пресс-службе МЧС России.

По предварительным данным, в Екатеринбурге загорелось строение площадью 800 квадратных метров. На его территории находится химическая продукция. Информации о пострадавших в ходе инцидента не сообщалось.

Загорелось здание на улице Начдива Васильева 1/1, где находится НПО «Автоматики», сообщает Е1. Обрушилась кровля.

«НПО автоматики» входит в госкорпорацию «Роскосмос». Предприятие специализируется, в том числе на создании систем управления для космических ракет.

Ранее на улице Юности в Москве загорелось трехэтажное административное здание. Информации о пострадавших нет.